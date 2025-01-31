Life.ru публикует фото обысков у задержанного за вымогательство главы «Новой газеты-Рязань»
SHOT опубликовал фото обысков у руководителя рязанской «Новой газеты» Фролова
Правоохранительные органы провели обыски у руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова. Его и члена федерального бюро «Яблоко» Константина Смирнова поймали с поличным при получении 300 тысяч рублей. SHOT публикует фотографии с обысков.
Обыски у Алексея Фролова. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, следователи задержали Фролова, Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу по делу о вымогательстве. Подозреваемые требовали деньги от главы местной фирмы за прекращение порочащих публикаций. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в крупном размер». Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.
Кадр с обысков у руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова. Фото © SHOT
Напомним, ранее за вымогательство был задержан главный редактор издания «Вид сбоку» Константин Смирнов. По данным СК, в 2024 году мужчина сговорился с журналисткой для публикации компрометирующих статей об исполняющем обязанности гендиректора одной из коммерческих организаций. Эти материалы подрывали репутацию потерпевшего. При этом Смирнов не признаёт свою вину.