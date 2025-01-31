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31 января, 09:51

Life.ru публикует фото обысков у задержанного за вымогательство главы «Новой газеты-Рязань»

SHOT опубликовал фото обысков у руководителя рязанской «Новой газеты» Фролова

Правоохранительные органы провели обыски у руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова. Его и члена федерального бюро «Яблоко» Константина Смирнова поймали с поличным при получении 300 тысяч рублей. SHOT публикует фотографии с обысков.

Обыски у Алексея Фролова. Фото © SHOT

Обыски у Алексея Фролова. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, следователи задержали Фролова, Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу по делу о вымогательстве. Подозреваемые требовали деньги от главы местной фирмы за прекращение порочащих публикаций. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в крупном размер». Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Кадр с обысков у руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова. Фото © SHOT

Кадр с обысков у руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова. Фото © SHOT

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Напомним, ранее за вымогательство был задержан главный редактор издания «Вид сбоку» Константин Смирнов. По данным СК, в 2024 году мужчина сговорился с журналисткой для публикации компрометирующих статей об исполняющем обязанности гендиректора одной из коммерческих организаций. Эти материалы подрывали репутацию потерпевшего. При этом Смирнов не признаёт свою вину.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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