Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 09:45

Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Совещание пройдёт в ближайший час. Президент примет в нём участие по видеосвязи.

Днём ранее Путин провёл встречу с министром транспорта Романом Старовойтом. Глава Минтранса доложил российскому лидеру о ходе реализации ключевых транспортных проектов, а также о планах министерства до 2030 года.

Путин обсудил с правительством работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Путин обсудил с правительством работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar