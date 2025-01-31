Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Совещание пройдёт в ближайший час. Президент примет в нём участие по видеосвязи.

Днём ранее Путин провёл встречу с министром транспорта Романом Старовойтом. Глава Минтранса доложил российскому лидеру о ходе реализации ключевых транспортных проектов, а также о планах министерства до 2030 года.