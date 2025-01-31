Армия России нанесла удар по объектам энергетики, обеспечивающим ОПК Украины

За прошедшую неделю бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли семь ударов по объектам энергетики, которые обеспечивали работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в период с 25 по 31 января 2025 года. Российские войска использовали высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ОПК.

«Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований», — уведомила пресс-служба Минобороны РФ.