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Регион
31 января, 10:04

Армия России нанесла удар по объектам энергетики, обеспечивающим ОПК Украины

МО РФ: За неделю ВС РФ нанесли 7 ударов по объектам энергетики ВСУ

Армия России нанесла удар по объектам энергетики, обеспечивающим ОПК Украины. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Армия России нанесла удар по объектам энергетики, обеспечивающим ОПК Украины. Обложка © Life.ru / Шедеврум

За прошедшую неделю бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли семь ударов по объектам энергетики, которые обеспечивали работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в период с 25 по 31 января 2025 года. Российские войска использовали высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ОПК.

«Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований», — уведомила пресс-служба Минобороны РФ.

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Ранее группировка ВСУ сдалась в плен под Красноармейском в ДНР (украинское название — Покровск). В силовых структурах сообщили, что все пленные находятся в безопасности. Сейчас бойцам оказывают необходимую помощь.

Алена Пенчугина
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