В Госдуме предложили ввести скидку на оплату мобильной связи для ветеранов СВО
Депутат Лантратова предложила компенсировать стоимость связи для ветеранов СВО
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила компенсировать расходы ветеранов СВО на связь. В частности, по мнению парламентария, государство могло бы покрыть 50% средств, потраченных на услуги телефонной связи и интернет. Соответствующее обращение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину.
По словам депутата, для участников боевых действий связь играет ключевую роль, так как она является важным элементом социальной интеграции, получения медицинской помощи и доступа к информации. Кроме того, Лантратова подчеркнула, что ветераны боевых действий, включая участников СВО, внесли огромный вклад в защиту и безопасность нашей страны, поэтому государство «должно обеспечивать их достойное положение в обществе».
«Введение компенсации части затрат на оплату услуг телефонной связи и интернета в размере 50% позволит существенно снизить финансовую нагрузку, а также продемонстрировать уважение и признательность за их заслуги перед Родиной», — цитирует парламентария RT.
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Life.ru