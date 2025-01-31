В Госдуме предложили ввести скидку на оплату мобильной связи для ветеранов СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила компенсировать расходы ветеранов СВО на связь. В частности, по мнению парламентария, государство могло бы покрыть 50% средств, потраченных на услуги телефонной связи и интернет. Соответствующее обращение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам депутата, для участников боевых действий связь играет ключевую роль, так как она является важным элементом социальной интеграции, получения медицинской помощи и доступа к информации. Кроме того, Лантратова подчеркнула, что ветераны боевых действий, включая участников СВО, внесли огромный вклад в защиту и безопасность нашей страны, поэтому государство «должно обеспечивать их достойное положение в обществе».

«Введение компенсации части затрат на оплату услуг телефонной связи и интернета в размере 50% позволит существенно снизить финансовую нагрузку, а также продемонстрировать уважение и признательность за их заслуги перед Родиной», — цитирует парламентария RT.