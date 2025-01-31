Песков заявил о планомерной подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию ведётся планомерно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом темы, которых коснётся лидер во время выступления, он анонсировать не стал.
«Темы мы никогда не анонсируем. Планомерная подготовка, безусловно, ведётся. По мере того как даты прояснятся и будут определены, мы вас проинформируем», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, в 2024 году глава государства огласил Послание Федеральному собранию в конце февраля. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем Путин тогда анонсировал сразу несколько новых национальных проектов. В этом году Песков пока не называл дату послания, но отметил, что подготовка к этому событию в настоящее время активно продолжается.