Песков заявил о планомерной подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию

Подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию ведётся планомерно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом темы, которых коснётся лидер во время выступления, он анонсировать не стал.

«Темы мы никогда не анонсируем. Планомерная подготовка, безусловно, ведётся. По мере того как даты прояснятся и будут определены, мы вас проинформируем», — подчеркнул представитель Кремля.