В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Песков: Кремль своевременно объявит сроки послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль своевременно объявит сроки послания Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе брифинга он отметил, что подготовка к этому событию в настоящее время активно продолжается.
«Мы сроки послания объявим своевременно. Подготовка послания — это процесс, растянутый по времени, она идёт своим ходом», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Напомним, в 2024 году глава государства в конце февраля огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем Путин тогда анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Помимо тезисов на внутриполитические и социально-экономические темы, глава государства уделил внимание отношениям с Западом. Президент отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, указав, что наши американские коллеги отвечают на это демагогией, а также подчеркнул, что недружественным государствам вместо РФ нужно угасающее и вымирающее пространство.
Life.ru