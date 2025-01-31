Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 10:24

Средний срок ипотеки в России за год вырос до 30 лет

«Банки.ру»: Средний срок ипотеки в 2024 году увеличился на семь лет

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Средний срок ипотечного кредита в России увеличился на семь лет, достигнув 30 лет по итогам 2024 года. Эти данные представлены в исследовании «Банки.ру», опубликованном в пятницу РИА «Новости».

Аналитики проанализировали заявки на ипотечные кредиты, поданные на платформе «Банки.ру» с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. В результате исследования выяснили, что средняя сумма ипотеки снизилась на 4% и составила 4,3 миллиона рублей. Наивысший показатель среднего чека был зафиксирован в ноябре 2024 года — 4,5 миллиона рублей. А вот структура распределения запрашиваемых сумм ипотеки осталась практически неизменной: наибольшей популярностью пользовались кредиты на сумму от 1 до 3 миллионов рублей, составившие 43% в 2024 году по сравнению с 40% в 2023 году.

В России продлили до 2027 года программу льготной ипотеки для чиновников
В России продлили до 2027 года программу льготной ипотеки для чиновников

Средний первоначальный взнос, согласно исследованию, увеличился с 25% до 28% от стоимости недвижимости. Наименьший средний показатель был зафиксирован для IT-ипотек (23%), тогда как максимальный — для ипотек с государственной поддержкой (39%).

Средний доход заемщика вырос на 29% по сравнению с 2023 годом и составил 165 тысяч рублей. Количество заявок на ипотеку, поданных пользователями ипотечных сервисов в 2024 году, сократилось на 49% по сравнению с предыдущим годом. Доля заявок от пользователей с просроченной задолженностью также уменьшилась вдвое и составила 6% в 2024 году.

В России предлагают давать льготную ипотеку под 6% за обещание родить ребёнка
В России предлагают давать льготную ипотеку под 6% за обещание родить ребёнка

Ранее в России продлили льготную ставку по ипотеке под 12% для чиновников до 2027 года. По истечении срока предлагается оценить итоги действия программы и принять решение о её новом продлении, также рассматривается вариант в дальнейшем ограничиться лишь единовременными субсидиями чиновникам на приобретение жилья.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar