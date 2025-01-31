Средний срок ипотеки в России за год вырос до 30 лет

Средний срок ипотечного кредита в России увеличился на семь лет, достигнув 30 лет по итогам 2024 года. Эти данные представлены в исследовании «Банки.ру», опубликованном в пятницу РИА «Новости».

Аналитики проанализировали заявки на ипотечные кредиты, поданные на платформе «Банки.ру» с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. В результате исследования выяснили, что средняя сумма ипотеки снизилась на 4% и составила 4,3 миллиона рублей. Наивысший показатель среднего чека был зафиксирован в ноябре 2024 года — 4,5 миллиона рублей. А вот структура распределения запрашиваемых сумм ипотеки осталась практически неизменной: наибольшей популярностью пользовались кредиты на сумму от 1 до 3 миллионов рублей, составившие 43% в 2024 году по сравнению с 40% в 2023 году.

Средний первоначальный взнос, согласно исследованию, увеличился с 25% до 28% от стоимости недвижимости. Наименьший средний показатель был зафиксирован для IT-ипотек (23%), тогда как максимальный — для ипотек с государственной поддержкой (39%).

Средний доход заемщика вырос на 29% по сравнению с 2023 годом и составил 165 тысяч рублей. Количество заявок на ипотеку, поданных пользователями ипотечных сервисов в 2024 году, сократилось на 49% по сравнению с предыдущим годом. Доля заявок от пользователей с просроченной задолженностью также уменьшилась вдвое и составила 6% в 2024 году.