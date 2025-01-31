Эксперт предложил два решения проблемы переизбытка машин на российских складах

Неустойчивый курс рубля и повышение утилизационного сбора привели к тому, что теперь на российских складах скопилось более 700 тысяч новых машин, которые никто не покупает. Об этом в интервью Life.ru заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он уточнил, что утилизационный сбор ранее составлял 300 тысяч рублей, а теперь за него придётся отдать почти 700 тысяч.

«Есть два варианта, как переломить ситуацию. Во-первых, можно увеличить в два раза зарплату россиян или понизить в три раза ключевую ставку Центробанка, сделать не 21%, а, скажем, 7%. Ну и, соответственно, тогда мы пойдём в магазин. В конце концов, ничего страшного тут нет. Эти автомобили будут потихоньку распроданы. Я думаю, что к середине весны уже все запасы иссякнут и пойдут новые партии», — сказал Моржаретто.

Кроме того, нежелание приобретать машину обусловлено ещё одним фактором: в прошлом году был всплеск покупок автомобилей. Так что россияне закупились ими «заранее».