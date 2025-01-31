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Регион
31 января, 07:47

Рекордное количество новых машин скопилось на российских складах

К началу года на складах в РФ скопилось 700 тысяч новых автомобилей

К началу 2025 года на российских складах накопилось около 700 тысяч новых автомобилей. Это число вдвое превышает показатель 2024 года. Около половины составляют автомобили, произведённые в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

«На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин», — сообщает источник.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков пояснил, что такой большой остаток является рекордным с 2020 года. В 2023 году ситуация стабилизировалась, и уже через год предложение превысило спрос из-за обилия китайского автопрома.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин приехал на предприятие «АвтоВАЗ» в Тольятти Самарской области. Автоконцерн стал первым в программе деловой поездки российского лидера в регион. Президент осмотрел предприятие и похвалил сотрудников «АвтоВАЗа». Лидер отметил, что его поручение о пересадке всех чиновников на машины отечественного производства необходимо выполнить полностью и довести до конца.

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Shutterstock / FOTODOM / Tanya_Terekhina

Николай Рюмин
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