От диареи до энцефалита: Врачи рассказали, чем опасна заражённая листерией курятина, завезённая в РФ

Заражённая листерией курятина может спровоцировать энцефалит и другие опасные болезни, предупредила врач-инфекционист Екатерина Степанова. По её словам, бактерии размножаются в окружающей среде и попадают в пищу, среди которой непастеризованные молочные продукты, сырое мясо и фарш.

«Обычный человек никак не сможет самостоятельно определить наличие листерии в мясе. Для этого необходимы микробиологические анализы», — подчеркнула собеседница 360.ru.

По её словам, листерия погибает при температуре выше 70 градусов при длительной термической обработке. Тем не менее, если бактерия попадает в организм человека, это может вызвать такие симптомы, как лихорадка, диарея, спутанность сознания, головная боль, менингит, энцефалит и другие болезни.

Кроме того, листерия представляет особую опасность для беременных женщин, так как инфекция может передаваться плоду и вызывать серьёзные осложнения, продолжила профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мексина.

«Если беременная женщина заболела листериозом, это может привести к выкидышу или рождению ребёнка, которому передастся по наследству эта инфекция. А у ребёнка может тяжело проходить это заболевание», — объяснила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».