В Норвегии задержали судно с россиянами по подозрению в повреждении кабеля на дне Балтики
VG: Власти Норвегии задержали судно Silver Dania с российским экипажем
Норвежские власти задержали судно Silver Dania с российским экипажем на борту по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщают правоохранительные органы королевства.
«На основании запроса латвийских властей полицейский округ Тромс доставил на борт зарегистрированное и принадлежащее Норвегии судно Silver Dania», — приводит издание VG слова представителя ведомства.
В заявлении говорится, что указанное судно было задержано по запросу Латвии. В настоящее время полицейские допрашивают экипаж корабля, который якобы мог повредить подводный кабель между Швецией и Латвией.
Напомним, на днях между Латвией и Швецией был повреждён оптоволоконный кабель. Кабель принадлежит государственному акционерному обществу «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» и находится на глубине 50 метров. В СМИ предполагают, что это случилось из-за «внешнего воздействия».
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