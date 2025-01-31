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Регион
31 января, 10:56

В Норвегии задержали судно с россиянами по подозрению в повреждении кабеля на дне Балтики

VG: Власти Норвегии задержали судно Silver Dania с российским экипажем

Норвежские власти задержали судно Silver Dania с российским экипажем на борту по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщают правоохранительные органы королевства.

«На основании запроса латвийских властей полицейский округ Тромс доставил на борт зарегистрированное и принадлежащее Норвегии судно Silver Dania», — приводит издание VG слова представителя ведомства.

В заявлении говорится, что указанное судно было задержано по запросу Латвии. В настоящее время полицейские допрашивают экипаж корабля, который якобы мог повредить подводный кабель между Швецией и Латвией.

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Напомним, на днях между Латвией и Швецией был повреждён оптоволоконный кабель. Кабель принадлежит государственному акционерному обществу «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» и находится на глубине 50 метров. В СМИ предполагают, что это случилось из-за «внешнего воздействия».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Korn Srirawan

Дарья Нарыкова
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