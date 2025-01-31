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Регион
31 января, 11:18

Фицо подтвердил, что приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил своё желание прилететь в Россию в начале мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом он доложил в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.

«Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве», — сказал Фицо.

Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России будут рады всем зарубежным гостям, которые хранят память о Великой Победе. В беседе с журналистами он заявил, что на праздновании Дня Победы будут присутствовать гости, которые понимают значение этого великого праздника.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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