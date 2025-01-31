Фицо подтвердил, что приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил своё желание прилететь в Россию в начале мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом он доложил в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.

«Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве», — сказал Фицо.