Фицо подтвердил, что приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил своё желание прилететь в Россию в начале мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом он доложил в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.
«Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве», — сказал Фицо.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России будут рады всем зарубежным гостям, которые хранят память о Великой Победе. В беседе с журналистами он заявил, что на праздновании Дня Победы будут присутствовать гости, которые понимают значение этого великого праздника.
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