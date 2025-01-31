Школьнику запретили поехать с классом на экскурсию по финляндской АЭС из-за паспорта РФ
Yle: Школьнику с паспортом РФ запретили посетить экскурсию на АЭС в Финляндии
Школьника, который имеет гражданство России и Финляндии, не пустили на экскурсию по атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото». Такое решение было принято руководством из-за «соображений безопасности в связи с ситуацией в мире». Мать мальчика была возмущена подобным отношением, передаёт Yle.
«Наш случай – просто абсурд. Неужели на АЭС реально думают, что ребёнок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несёт ответственность за «сложившуюся в мире ситуацию»? Это абсолютно расистское, нелепое и противоправное обоснование неучастия в экскурсии» — заявила мать школьника.
Руководство гимназии Kulosaaren lukio, где учится мальчик, заявило, что они никак не могут повлиять на ситуацию. Решение о допуске учеников к экскурсии выносит только руководство АЭС. В пресс-службе атомной станции уточнили, что допуск на объект закрыт для граждан России и Белоруссии.
Ранее на границе России и Финляндии возникла напряжённая обстановка. Хельсинки в одностороннем порядке закрыл границу. Позже финские власти заявили, что ситуация зависит от решений России.
Life.ru / Kandinsky