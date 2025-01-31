Ответственность на родителях: В Госдуме выступили против идеи разрешить детям менять имена
Депутат Останина выступила против разрешения детям самостоятельно менять имена
Депутат Госдумы Нина Останина выступила против разрешения детям самостоятельно менять имена, даже если они кажутся необычными. Тем не менее родителям следовало бы ответственно подходить к выбору имён для своих наследников, уверена парламентарий.
«Год семьи завершился, но это не значит, что мы должны плюнуть на семью. Родители, безусловно, должны нести ответственность за воспитание ребёнка, но и ребёнок должен относиться к ним уважительно, — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».
По её словам, до совершеннолетия именно на родителях должна лежать ответственность за решение вопросов, связанных с их наследниками. Однако после наступления 18-и лет граждане имеют полное право принимать решения самостоятельно, в том числе менять имя.
Напомним, ранее в Госдуме предложили разрешить детям менять имена. Данная мера, по мнению парламентариев, должна помочь несовершеннолетним, которые подвергаются травле сверстников из-за необычных имён.
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