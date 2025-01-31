Путин обсудил с Совбезом работу по борьбе с терроризмом

Глав государства Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Видео © Telegram / Кремль.Новости

В ходе заседания обсуждался один из методов борьбы с терроризмом, о котором подробно рассказал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Других деталей пресс-служба Кремля не привела.

В совещании также приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель АП Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также директор СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов. Обсуждение охватило ключевые аспекты обеспечения национальной безопасности в условиях современных угроз.