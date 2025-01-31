Легендарный советский биатлонист рассказал о нищей жизни на 140 тысяч рублей

В период с 2000 по 2007 год, когда Тихонов занимал пост президента Союза биатлонистов России, он вместе с братом Виктором оказался замешанным в деле о покушении на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Суд признал биатлониста виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы, однако позже он был освобождён по амнистии. Сам Тихонов так и не признал свою вину. По словам олимпийского чемпиона, он стал «нищим» после обысков, проведённых в рамках этого дела.