Легендарный советский биатлонист рассказал о нищей жизни на 140 тысяч рублей
Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в ₽140 тысяч
Александр Тихонов. Обложка © ТАСС / Денис Бочаров / NEWS.ru
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пожаловался на пенсию в 140 тысяч рублей. Легенда советского спорта и подполковник в отставке назвал себя нищим, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тысячи. Офицерская как у подполковника в отставке — 62. И 26 от родного региона», — посетовал 78-летний Тихонов.
В период с 2000 по 2007 год, когда Тихонов занимал пост президента Союза биатлонистов России, он вместе с братом Виктором оказался замешанным в деле о покушении на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Суд признал биатлониста виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы, однако позже он был освобождён по амнистии. Сам Тихонов так и не признал свою вину. По словам олимпийского чемпиона, он стал «нищим» после обысков, проведённых в рамках этого дела.
А ранее известная певица Ольга Зарубина призналась, что недовольна размером своей пенсии. На эти деньги, по словам звезды, прожить попросту невозможно.