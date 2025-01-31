31-летнюю петербурженку нашли под окнами многоэтажки после ссоры с возлюбленным
«Mash на Мойке»: Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Петербурге
В Усть-Славянке в Санкт-Петербурге нашли тело 31-летней девушки под окнами многоэтажного дома после ссоры с парнем. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Девушку нашли мёртвой в Санкт-Петербурге после ссоры с парнем. Фото © Telegram / Mash на Мойке
Полицейские расследуют гибель Виктории, которая сама себя называла начинающей визажисткой. Трагедия случилась на территории одного из самых высоких ЖК в городе — «Пётр Великий и Екатерина Великая» на улице Заводской. По данным телеграм-канала, девушка выпала из окна квартиры на 23-м этаже.
Влюблённые начали встречаться недавно, и накануне происшествия устроили романтические посиделки. Парень в беседе с полицией заявил, что они поругались после употребления алкоголя. Молодой человек ушёл в другую комнату, а его дама сердца вышла на балкон. Смерть девушки была констатирована на месте происшествия, когда прибыли медики.
А ранее Life.ru писал, что в Курганской области женщину осудили на 6,5 года за покушение на убийство. По данным регионального СК, обвиняемая поссорилась с сожителем. Она несколько раз ударила его ножом в грудную клетку и плечо.
Life.ru