31-летнюю петербурженку нашли под окнами многоэтажки после ссоры с возлюбленным

В Усть-Славянке в Санкт-Петербурге нашли тело 31-летней девушки под окнами многоэтажного дома после ссоры с парнем. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Девушку нашли мёртвой в Санкт-Петербурге после ссоры с парнем. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Полицейские расследуют гибель Виктории, которая сама себя называла начинающей визажисткой. Трагедия случилась на территории одного из самых высоких ЖК в городе — «Пётр Великий и Екатерина Великая» на улице Заводской. По данным телеграм-канала, девушка выпала из окна квартиры на 23-м этаже.

Влюблённые начали встречаться недавно, и накануне происшествия устроили романтические посиделки. Парень в беседе с полицией заявил, что они поругались после употребления алкоголя. Молодой человек ушёл в другую комнату, а его дама сердца вышла на балкон. Смерть девушки была констатирована на месте происшествия, когда прибыли медики.