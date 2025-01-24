Бил, душил, но она всё равно была жива: Петербуржец, месяц деливший жильё с телом любимой, показал, как её убивал
СК показал видео следственного эксперимента с петербуржцем, убившим девушку
Житель Санкт-Петербурга, в пылу ссоры задушивший возлюбленную, показал следователям, как убивал её. Сначала парень нанёс девушке удары киянкой, затем душил галстуком, но даже после этого она была ещё жива.
«Сначала я нанёс удары киянкой. Хаотичные удары. Мы переместились на диван, она пыталась поговорить со мной. В какой-то момент я взял в соседней комнате галстук, накинул на шею и начал душить. Она потеряла сознание. Пришла в себя, и дальше продолжился опять крик. Я ее перенёс, я просто ей закрывал рот рукавом рубашки, и, видимо, через какой-то момент времени она задохнулась», — рассказывает мужчина.
Следственный эксперимент с жителем Петербурга, убившим девушку. Видео © ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Следствие будет запрашивать для обвиняемого арест.
Напомним, молодые люди поругались из-за денег, и в новогоднюю ночь петербуржец убил возлюбленную. Затем он целый месяц скрывал преступление: некоторое время жил в квартире с трупом и даже от имени девушки переписывался с её отцом. Позже парень переехал в отель, а затем обратился в полицию и во всём признался. Отец убитой девушки рассказал, что заподозрил неладное, когда заметил необычный стиль общения в переписке с ней.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу