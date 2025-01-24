Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 04:50

Сбежавший от трупа подруги в отель парень общался с её отцом, выдавая себя за его дочь

Отец убитой в Петербурге девушки заподозрил неладное в переписке с дочерью

Отец убитой девушки. Обложка © 78.ru

Отец убитой девушки. Обложка © 78.ru

Отец убитой в Санкт-Петербурге девушки Дарьи, Владимир Перевозчиков, заявил, что заподозрил неладное, когда заметил необычный стиль общения в переписке с ней. Он рассказал, что сообщения от дочери стали сухими и лишёнными привычных смайликов и шуток, что вызвало у него сомнения.

«Он [убийца] общался от её имени. У нас с дочерью вообще другой стиль общения, смайлики, приколы. А с ним было сухо и вообще ни о чём. Она так не пишет», — рассказал мужчина в беседе с 78.ru.

После этого Перевозчиков обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери. По его словам, он поехал к месту, где она жила, увидел повреждения окон и стёкол и подал заявление. О сожителе дочери он почти ничего не знал и общался с ним исключительно формально.

В Петербурге мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Петербурге мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

Напомним, что в новогоднюю ночь девушку задушил её парень с помощью галстука, и целый месяц скрывал преступление. Молодые люди поругались из-за денег. Мужчина не выдержал напряжения и ударил свою любимую по голове киянкой, а затем взял галстук и начал душить её. В результате девушка скончалась на месте. После этого он некоторое время жил в квартире с трупом. Позже переехал в отель, а затем обратился в полицию и во всём признался.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar