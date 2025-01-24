Сбежавший от трупа подруги в отель парень общался с её отцом, выдавая себя за его дочь
Отец убитой в Петербурге девушки заподозрил неладное в переписке с дочерью
Отец убитой девушки. Обложка © 78.ru
Отец убитой в Санкт-Петербурге девушки Дарьи, Владимир Перевозчиков, заявил, что заподозрил неладное, когда заметил необычный стиль общения в переписке с ней. Он рассказал, что сообщения от дочери стали сухими и лишёнными привычных смайликов и шуток, что вызвало у него сомнения.
«Он [убийца] общался от её имени. У нас с дочерью вообще другой стиль общения, смайлики, приколы. А с ним было сухо и вообще ни о чём. Она так не пишет», — рассказал мужчина в беседе с 78.ru.
После этого Перевозчиков обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери. По его словам, он поехал к месту, где она жила, увидел повреждения окон и стёкол и подал заявление. О сожителе дочери он почти ничего не знал и общался с ним исключительно формально.
Напомним, что в новогоднюю ночь девушку задушил её парень с помощью галстука, и целый месяц скрывал преступление. Молодые люди поругались из-за денег. Мужчина не выдержал напряжения и ударил свою любимую по голове киянкой, а затем взял галстук и начал душить её. В результате девушка скончалась на месте. После этого он некоторое время жил в квартире с трупом. Позже переехал в отель, а затем обратился в полицию и во всём признался.