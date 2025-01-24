Сбежавший от трупа подруги в отель парень общался с её отцом, выдавая себя за его дочь

Отец убитой в Санкт-Петербурге девушки Дарьи, Владимир Перевозчиков, заявил, что заподозрил неладное, когда заметил необычный стиль общения в переписке с ней. Он рассказал, что сообщения от дочери стали сухими и лишёнными привычных смайликов и шуток, что вызвало у него сомнения.

«Он [убийца] общался от её имени. У нас с дочерью вообще другой стиль общения, смайлики, приколы. А с ним было сухо и вообще ни о чём. Она так не пишет», — рассказал мужчина в беседе с 78.ru.