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Регион
31 января, 11:57

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*

Журналистка Юлия Таратута*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliataratuta

Журналистка Юлия Таратута*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliataratuta

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела против журналистки Юлии Таратуты*. Причиной тому послужило нарушение закона об иноагентах.

Она уже дважды была привлечена к административной ответственности за нарушения в деятельности иностранного агента. С сентября по декабрь 2024 года, находясь за границей, Таратута* не предоставила обязательные сведения в уполномоченный орган.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о преследовании по статье 330.1 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Прокуратура контролирует дальнейшие действия по делу.

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Напомним, что Минюст России признал Таратуту* и её мужа иноагентами ещё в декабре 2022 года. Журналисты телеканала «Дождь»* до сих пор пополняют этот список. Не так давно в него попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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