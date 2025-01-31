Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*
Журналистка Юлия Таратута*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliataratuta
Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела против журналистки Юлии Таратуты*. Причиной тому послужило нарушение закона об иноагентах.
Она уже дважды была привлечена к административной ответственности за нарушения в деятельности иностранного агента. С сентября по декабрь 2024 года, находясь за границей, Таратута* не предоставила обязательные сведения в уполномоченный орган.
Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о преследовании по статье 330.1 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Прокуратура контролирует дальнейшие действия по делу.
Напомним, что Минюст России признал Таратуту* и её мужа иноагентами ещё в декабре 2022 года. Журналисты телеканала «Дождь»* до сих пор пополняют этот список. Не так давно в него попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев*.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.