Кировчанки получили предостережение после драки собственных котов
Россельхознадзор Кировской области вынес предостережение хозяйкам двух подравшихся котов из посёлка Лальск. Им напомнили об обязательных ветеринарных требованиях.
Сообщается, что 13 ноября 2024 года в посёлке Лальск произошла потасовка между котами Кузей и Малышом, принадлежащими матери и дочери, родившимся в 1962 и 1940 годах соответственно. В попытке разнять животных старшая женщина была укушена своим питомцем.
Коты были доставлены к ветеринарам для осмотра, вакцинации против бешенства и постановки на карантин лишь через два дня. В сообщении отмечается, что такие действия нарушают ветеринарные правила, направленные на предотвращение распространения бешенства. 29 января 2025 года управлением Россельхознадзора владельцам котов было объявлено предостережение о недопустимости нарушений ветеринарных требований.
Недавно талисману пожарных Москвы, коту-прапорщику Толику сделали контрольные метки для пошива личной служебной формы. Питомцу очень понравился процесс, который он воспринял как игру — баловался с сантиметром и мешал делать замеры.
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