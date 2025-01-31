Мишустин потребовал прекратить давление на российские компании в Киргизии

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к государственным органам Киргизии с призывом прекратить давление на российские компании. Заявление прозвучало на встрече с его киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым.

Российский премьер выразил глубокую озабоченность по поводу необоснованных обвинений и неправомерных заявлений, исходящих от высокопоставленных представителей киргизских властей в адрес добросовестных российских фирм, которые вносят значительный вклад в развитие экономики Кыргызстана, создают новые рабочие места и являются крупными налогоплательщиками.

Мишустин также указал на то, что факты таких необоснованных претензий были отражены в дипломатической ноте, направленной российским Министерством иностранных дел. В ответ Касымалиев пообещал разобраться с возникшей ситуацией.

«Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», — сказал Мишустин.