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Регион
31 января, 12:14

Мишустин потребовал прекратить давление на российские компании в Киргизии

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к государственным органам Киргизии с призывом прекратить давление на российские компании. Заявление прозвучало на встрече с его киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым.

Российский премьер выразил глубокую озабоченность по поводу необоснованных обвинений и неправомерных заявлений, исходящих от высокопоставленных представителей киргизских властей в адрес добросовестных российских фирм, которые вносят значительный вклад в развитие экономики Кыргызстана, создают новые рабочие места и являются крупными налогоплательщиками.

Мишустин также указал на то, что факты таких необоснованных претензий были отражены в дипломатической ноте, направленной российским Министерством иностранных дел. В ответ Касымалиев пообещал разобраться с возникшей ситуацией.

«Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», — сказал Мишустин.

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Ранее вице-премьер Киргизии Байсалов назвал республику частью русского мира. Он напомнил, что русский язык закреплён в конституции страны как официальный. Более того, жители Бишкека зачастую между собой разговаривают именно на русском языке.

Марина Фещенко
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