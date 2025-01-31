Премьер-министр Армении Пашинян выступил за изменение гимна республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил изменить порядок куплетов в гимне республики. Он настаивает, что торжественная песня должна заканчиваться словами о славе страны.

«В тексте гимна ничего не меняется, предложение состоит в том, чтобы поменять местами последний и второй куплеты», — сообщил политик на пресс-конференции в Ереване.

Сейчас гимн Армении заканчивается описанием сцены гибели. По словам Пашиняна, граждане «ещё и хлопают этому». Его предложение заключается в том, чтобы песня заканчивалась словами: «Пусть всегда будет славиться Армения».

Премьер-министр отметил, что аплодисменты после завершения гимна — общепринятое явление во всех странах на государственном уровне. Поэтому имеет смысл изменить порядок куплетов, чтобы граждане хлопали на словах о славе республики, а не потерях.