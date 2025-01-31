Премьер-министр Армении Пашинян выступил за изменение гимна республики
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил изменить порядок куплетов в гимне республики. Он настаивает, что торжественная песня должна заканчиваться словами о славе страны.
«В тексте гимна ничего не меняется, предложение состоит в том, чтобы поменять местами последний и второй куплеты», — сообщил политик на пресс-конференции в Ереване.
Сейчас гимн Армении заканчивается описанием сцены гибели. По словам Пашиняна, граждане «ещё и хлопают этому». Его предложение заключается в том, чтобы песня заканчивалась словами: «Пусть всегда будет славиться Армения».
Премьер-министр отметил, что аплодисменты после завершения гимна — общепринятое явление во всех странах на государственном уровне. Поэтому имеет смысл изменить порядок куплетов, чтобы граждане хлопали на словах о славе республики, а не потерях.
Ранее Life.ru рассказывал, что Киргизия перепишет «слишком страшный» гимн из-за испугавшихся птиц. Спикер парламента республики Нурланбек Шакиев поделился, что однажды во время исполнения песни птицы, сидевшие на деревьях, разлетелись. Когда же прозвучал гимн другой страны, пернатые прилетели обратно. Именно поэтому было принято решение создать новый вариант, который можно легко петь.