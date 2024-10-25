Киргизия перепишет «‎слишком страшный» гимн из-за испугавшихся птиц

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев на собрании по случаю 65-летия Торгово-промышленной палаты объявил о решении изменить национальный гимн республики. Государству необходим обновленный вариант гимна, который можно легко петь, объяснил он.

«Я слышал, что, когда один из экс-президентов поехал за границу и когда прозвучал наш гимн, птицы, которые сидели на деревьях, разлетелись. После, когда прозвучал гимн той [принимающей] страны, птицы обратно прилетели. Мы перепишем гимн, чтобы его можно было легко петь», — сказал Шакиев.

Национальный гимн Киргизии был официально принят депутатами Верховного совета в декабре 1992 года, более 30 лет назад, после приобретения республикой независимости. Текст гимна написали Жалил Садыков и Шабданбек Кулуев, а музыку — известные композиторы Насыр Давлесов и Калый Молдобасанов.