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Регион
25 октября, 12:02

Киргизия перепишет «‎слишком страшный» гимн из-за испугавшихся птиц

Спикер парламента Шакиев: Власти Киргизии намерены изменить гимн республики

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев на собрании по случаю 65-летия Торгово-промышленной палаты объявил о решении изменить национальный гимн республики. Государству необходим обновленный вариант гимна, который можно легко петь, объяснил он.

«Я слышал, что, когда один из экс-президентов поехал за границу и когда прозвучал наш гимн, птицы, которые сидели на деревьях, разлетелись. После, когда прозвучал гимн той [принимающей] страны, птицы обратно прилетели. Мы перепишем гимн, чтобы его можно было легко петь», — сказал Шакиев.

Национальный гимн Киргизии был официально принят депутатами Верховного совета в декабре 1992 года, более 30 лет назад, после приобретения республикой независимости. Текст гимна написали Жалил Садыков и Шабданбек Кулуев, а музыку — известные композиторы Насыр Давлесов и Калый Молдобасанов.

«Теперь Кыргызстан — развивающаяся страна с большим будущим», — подытожил Шакиев, уверенный, что такой стране необходим новый гимн.

А ранее глава Киргизии призвал Запад не лезть в отношения Москвы и Бишкека. По словам Жапарова, Запад не вправе требовать от Киргизии ограничить партнёрство с РФ. Сотрудничество с Россией продолжится вопреки западному давлению, заявил президент Киргизии.

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Freepik/natanaelginting

Алена Пенчугина
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