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31 января, 13:18

Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом для властей

Забота о защитниках Российской Федерации является приоритетом для властей. С таким заявлением выступил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев во время совещания в Санкт-Петербурге.

«Забота о героях — это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. Мы всё прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер», — подчеркнул Медведев.

Зампред пояснил, что был в Военно-медицинской академии и наблюдал там за высококлассным лечением бойцов. Солдат восстанавливают крайне быстро и качественно.

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Недавно российскому бойцу на Белгородском направлении осколками дрона-камикадзе разорвало половину лица. Он ждал эвакуации семь часов, но, к счастью, выжил. В итоге врачи харьковской больницы смогли удалить костные фрагменты раздробленной скулы и зашить раны. После его доставили в другую больницу.

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Life.ru

Николай Рюмин
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