Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом для властей
Забота о защитниках Российской Федерации является приоритетом для властей. С таким заявлением выступил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев во время совещания в Санкт-Петербурге.
«Забота о героях — это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. Мы всё прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер», — подчеркнул Медведев.
Зампред пояснил, что был в Военно-медицинской академии и наблюдал там за высококлассным лечением бойцов. Солдат восстанавливают крайне быстро и качественно.
Недавно российскому бойцу на Белгородском направлении осколками дрона-камикадзе разорвало половину лица. Он ждал эвакуации семь часов, но, к счастью, выжил. В итоге врачи харьковской больницы смогли удалить костные фрагменты раздробленной скулы и зашить раны. После его доставили в другую больницу.
Life.ru