Шведские хоккеисты не будут бойкотировать Олимпиаду, если сборная России вернётся на турниры
DN: Член IIHF Ларссон заявил, что Швеция не будет бойкотировать ОИ с участием РФ
Национальная команда Швеции не собирается бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр, если сборная России вернётся на турниры. Об этом в беседе с Dagens Nyheter заявил председатель Шведской ассоциации хоккея и член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон.
По его словам, тенденция возвращения российских спортсменов на международную арену совершенно очевидна. Однако Ларссон отметил, что может говорить только за хоккей, позиция которого неизменна — Россия и Беларусь отстранены от участия в международных соревнованиях с шайбой. Но о бойкоте в случае возвращения РФ речи не идёт, уверил член IIHF.
«Всё больше людей хотят снова видеть Россию в спортивном сообществе. Двое из претендентов на пост президента МОК (Международного олимпийского комитета) после Томаса Баха, швед-британец Йохан Элиаш (лыжи) и француз Давид Лаппартьен (велоспорт), открыто заявили, что хотят вернуть Россию», — сообщается в газете.
Ранее замкомиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявл, что Сборная России по хоккею не выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии. При этом он допустил, что спортсмены сыграют на Кубке мира. По его словам, одним из важных факторов станет отношение международного сообщества к участию хоккеистов из РФ в соревнованиях. Напомним, что сборные России отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.
VK / Хоккей России