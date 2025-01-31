Бывший польский генпрокурор спрятался от полиции в студии телеканала

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро спрятался от полицейских в студии телеканала Republika. Это попало в прямую трансляцию вещателя.

Утром 31 января Зебро должны были отвезти на заседание следственной комиссии по делу о прослушке телефонов политиков с помощью ПО Pegasus. Дома чиновника не оказалось и стало известно, что он находится в студии телеканала. Правоохранители прибыли по адресу, но их туда не пустили. Позже они смогли прорваться в помещение и забрать Зебро.

К офису телеканала в центре Варшавы прибыли машины полиции, однако правоохранителей не пустили в здание. Телеканал продолжил прямой эфир, показывая Зебро в своей студии. Позже полицейские всё же вошли в редакцию и отвезли экс-генпрокурора на заседание следственной комиссии. Журналисты заявили, что в Польше реализуется «сценарий авторитарного государства», а независимое телевидение запугивается. Задержанный назвал комиссию незаконной.