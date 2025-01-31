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31 января, 13:54

Бывший польский генпрокурор спрятался от полиции в студии телеканала

Экс-генпрокурор Польши Зебро скрывался от полиции в студии телеканала

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро. Обложка © ТАСС / Tomasz Gzell

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро. Обложка © ТАСС / Tomasz Gzell

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро спрятался от полицейских в студии телеканала Republika. Это попало в прямую трансляцию вещателя.

Утром 31 января Зебро должны были отвезти на заседание следственной комиссии по делу о прослушке телефонов политиков с помощью ПО Pegasus. Дома чиновника не оказалось и стало известно, что он находится в студии телеканала. Правоохранители прибыли по адресу, но их туда не пустили. Позже они смогли прорваться в помещение и забрать Зебро.

К офису телеканала в центре Варшавы прибыли машины полиции, однако правоохранителей не пустили в здание. Телеканал продолжил прямой эфир, показывая Зебро в своей студии. Позже полицейские всё же вошли в редакцию и отвезли экс-генпрокурора на заседание следственной комиссии. Журналисты заявили, что в Польше реализуется «сценарий авторитарного государства», а независимое телевидение запугивается. Задержанный назвал комиссию незаконной.

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Недавно выступление главы Министерства национального образования Польши Барбары Новацкой на международной конференции привело к настоящему резонансу, а сама чиновница рискует лишиться должности из-за оговорки про нацистов. Её отставки уже потребовали представители крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС).

Николай Рюмин
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