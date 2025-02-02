Life.ru узнал, сколько россиян готовы поскорее родить ребёнка, если им дадут льготную ипотеку

56% россиян в возрасте до 35 лет поддержали инициативу выдачи льготной ипотеки с обязательством родить ребёнка, это выяснили эксперты Level Group.

Исследование, которое есть в распоряжении Life.ru, показало, что такая льготная программа станет весомым аргументом в пользу рождения детей в первую очередь для молодых людей в возрасте 31–35 лет. Большинство респондентов этой возрастной категории (56%) ответили, что готовы взять льготную ипотеку с обязательством родить ребёнка.

Любопытно также, что чаще других льготная программа привлекает мужчин: 54% опрошенных ответили утвердительно против 46% среди женщин. А вот среди тех, кто ответил категорически отрицательно, женщин больше на 3% (52% против 49%).

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, считает, что подобная льготная программа поможет тем молодым парам, которые не могут взять квартиру по рыночной ипотеке. Однако в этой схеме кредитования есть и подводные камни.

«Так, если заёмщик в отведённый срок не сможет предоставить документ, подтверждающий то, что он стал родителем, банк пересчитает льготную ставку на рыночную, актуальную к тому времени. Можно ожидать, что к тому времени произойдёт снижение ключевой ставки и, как результат, рыночные ставки по ипотеке станут значительно ниже, чем актуальные, однако риски существуют и о них не стоит забывать», — отметил он.