В феврале 2022 года более 200 вертолётов были задействованы в высадке десантников ВС России на аэродром Гостомель, расположенный под Киевом. Об этом сообщил генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков, заслуженный военный лётчик и бывший начальник управления армейской авиации. В эфире программы «Соловьёв Live» он отметил, что экипажи успешно справились со всеми задачами, поставленными в ходе операции.

Генерал добавил, что все транспортно-боевые вертолёты вернулись на свои базы без потерь, однако выразил сожаление по поводу утраты двух ударных воздушных судов, которые обеспечивали прикрытие. Тем не менее, подчеркнул он, экипажи справились с задачами.

Высадка российского десанта под Киевом стала единственной крупной операцией подобного рода за время специальной военной операции (СВО). Десантники удерживали аэродром Гостомель до тех пор, пока командование не приняло решение о выводе войск из Киева в рамках Стамбульских соглашений, что было расценено как «жест доброй воли».