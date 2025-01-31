В РФ отзовут почти 30 тысяч кроссоверов Kia Sportage из-за неисправностей

Российское подразделение южнокорейского автоконцерна Kia — ООО «Киа Россия и СНГ» отзывает более 29 тысяч машин Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

«Программа мероприятий представлена ООО «Киа Россия и СНГ», являющимся официальным представителем изготовителя Kia на российском рынке. Отзыву подлежат 29141 автомобиль Kia Sportage (Sle), реализованный в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведёт к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», — указано в заявлении.

В ведомстве объяснили, что на всех автомобилях заменят мультипредохранитель системы ABS и крышку блока предохранителей. Представители подразделения автоконцерна путём рассылки письма или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Водителям необходимо будет предоставить авто в ближайший дилерский центр для ремонта. Уточняется, что все работы будут бесплатными.