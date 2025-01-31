Футболист «Локомотива» и его девушка хотят разобраться с ветклиникой, которая убила их редкого кота

Футболист «Локомотива» Артём Карпукас и его девушка Виктория хотят разобраться с ветеринарной клиникой «БиоВет». Они заявили, что из-за специалистов этой клиники умер их кот редкой африканской породы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

В ветеринарную клинику пара обратилась, когда котик начал хромать на одну лапу. Однако после посещения «БиоВет» питомец начал хромать ещё на одну лапу, что насторожило хозяев. На повторном обследовании коту вкололи несколько препаратов, от которых уже дома животному стало плохо. Питомец скончался не доехав до клиники. Цена такого редкого котика начинается от 470 тысяч рублей и может достигать 1,7 млн рублей.