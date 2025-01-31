Неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava в Таллине

В Таллине подожгли ресторан Slava, где подают блюда украинской кухни. Об этом сообщает портал Delfi.

В материале говорится, что в 4:45 утра 31 января в полицию Таллина поступил вызов, спасателям сообщили о возгорании заведения. Пламя удалось потушить спустя 15 минут. Указанный ресторан находится на первом этаже, там было разбито окно. Известно, что заведение располагается радом с Балтийским вокзалом в центре эстонской столицы. Поджигателя ищут, также выясняются причины поджога.

Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Фото © Х / DelfiLV

Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Фото © Х / DelfiLV