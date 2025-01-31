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31 января, 15:11

Неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava в Таллине

Delfi: В Таллине подожгли ресторан украинской кухни Slava

Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Обложка © Х / DelfiLV

Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Обложка © Х / DelfiLV

В Таллине подожгли ресторан Slava, где подают блюда украинской кухни. Об этом сообщает портал Delfi.

В материале говорится, что в 4:45 утра 31 января в полицию Таллина поступил вызов, спасателям сообщили о возгорании заведения. Пламя удалось потушить спустя 15 минут. Указанный ресторан находится на первом этаже, там было разбито окно. Известно, что заведение располагается радом с Балтийским вокзалом в центре эстонской столицы. Поджигателя ищут, также выясняются причины поджога.

Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Фото © Х / DelfiLV

Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Фото © Х / DelfiLV

Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Фото © Х / DelfiLV

Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Фото © Х / DelfiLV

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А ранее Life.ru сообщал, что житель Малайзии сжёг дома коллег, травивших его на работе. Огонь повредил девять домов, две машины и 18 мотоциклов. Ущерб от преступного деяния оценивается в 175 тысяч долларов.

Дарья Нарыкова
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