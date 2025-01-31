Неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava в Таллине
Delfi: В Таллине подожгли ресторан украинской кухни Slava
Последствия поджога в ресторане украинской кухни в Таллине. Обложка © Х / DelfiLV
В Таллине подожгли ресторан Slava, где подают блюда украинской кухни. Об этом сообщает портал Delfi.
В материале говорится, что в 4:45 утра 31 января в полицию Таллина поступил вызов, спасателям сообщили о возгорании заведения. Пламя удалось потушить спустя 15 минут. Указанный ресторан находится на первом этаже, там было разбито окно. Известно, что заведение располагается радом с Балтийским вокзалом в центре эстонской столицы. Поджигателя ищут, также выясняются причины поджога.
А ранее Life.ru сообщал, что житель Малайзии сжёг дома коллег, травивших его на работе. Огонь повредил девять домов, две машины и 18 мотоциклов. Ущерб от преступного деяния оценивается в 175 тысяч долларов.