В Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов на площади 2 тысячи квадратов

На площади 2 тысячи квадратов в Ленинском районе Татарстана произошёл разлив нефтепродуктов. Всё случилось около Новочершилинского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Инспекторы выехали на место и отобрали пробы почвы, по результатам которых виновнику ЧП — «Транснефть-Прикамье» — рассчитают ущерб. Специалисты пытаются установить точную причину произошедшего. Предварительно, разлив начался из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.