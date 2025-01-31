В Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов на площади 2 тысячи квадратов
В Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов. Фото © Росприроднадзор
На площади 2 тысячи квадратов в Ленинском районе Татарстана произошёл разлив нефтепродуктов. Всё случилось около Новочершилинского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
Инспекторы выехали на место и отобрали пробы почвы, по результатам которых виновнику ЧП — «Транснефть-Прикамье» — рассчитают ущерб. Специалисты пытаются установить точную причину произошедшего. Предварительно, разлив начался из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.
Ранее незаконный сброс нефтепродуктов зафиксировали на канализационной насосной станции в Волгограде. Специалисты проверили все организации, которые пользуются системой водоотведения.