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Регион
31 января, 15:14

В Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов на площади 2 тысячи квадратов

В Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов. Фото © Росприроднадзор

В Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов. Фото © Росприроднадзор

На площади 2 тысячи квадратов в Ленинском районе Татарстана произошёл разлив нефтепродуктов. Всё случилось около Новочершилинского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Инспекторы выехали на место и отобрали пробы почвы, по результатам которых виновнику ЧП — «Транснефть-Прикамье» — рассчитают ущерб. Специалисты пытаются установить точную причину произошедшего. Предварительно, разлив начался из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.

Ранее незаконный сброс нефтепродуктов зафиксировали на канализационной насосной станции в Волгограде. Специалисты проверили все организации, которые пользуются системой водоотведения.

Назван объём нефтепродуктов, попавших в Чёрное море при крушении танкеров
Назван объём нефтепродуктов, попавших в Чёрное море при крушении танкеров
Полина Никифорова
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