В Ленобласти за махинации задержали соратника «ночного губернатора» Петербурга

В Ленинградской области полицейские задержали двух братьев, один из которых был связан с Владимиром Барсуковым (Кумариным), более известным как «ночной губернатор» Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал «47news», ссылаясь на заявление правоохранителей.

В материале говорится, что речь идёт о 62-летнем Олеге и 54-летнем Константине Кумище. Мужчин задержали в посёлке имени Морозова. Братья ранее были неоднократно судимы. Кроме того, именно Олег Кумище является одним из восьми членов Тамбовской преступной группировки (ОПГ). В 2009 году мужчина вместе с Кумариным был осуждён по делу о рейдерском захвате универсама «Смольнинский» и кафе «Петербургский уголок». В результате ему дали восемь лет тюрьмы, а Кумарину — 14 лет.

По информации издания, в настоящее время задержанным братьям вменяется мошенничество в особо крупном размере. По словам следователей, в 2021 году мужчины обманули 50-летнюю женщину и завладели её квартирой на улице Хесина. Жильё перешло им по договору купли-продажи за 2 млн 787 тысяч рублей, однако женщина так и не получила средств.