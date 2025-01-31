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31 января, 16:02

Витражный шатёр: Собянин показал проект реконструкции цирка на проспекте Вернадского

Собянин показал проект реконструкции здания Большого Московского цирка

Проект здания Большого Московского цирка. Фото © Telegrm / Мэр Москвы Сергей Собянин

Проект здания Большого Московского цирка. Фото © Telegrm / Мэр Москвы Сергей Собянин

Здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского реконструируют, оно превратиться в объект циркового искусства мирового уровня. Фотографии проекта нового здания показал мэр москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Проект здания Большого Московского цирка. Фото © Telegrm / Мэр Москвы Сергей Собянин

Проект здания Большого Московского цирка. Фото © Telegrm / Мэр Москвы Сергей Собянин

«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Вместимость зрительного зала увеличится с трёх до пяти тысяч мест», — рассказал о будущей постройке Собянин.

Мэр также отметил, что новое здание органично впишется в окружающую среду. Проект победил в конкурсе по разработке архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Большого Московского государственного цирка. Собянин уверен, что постройка станет уникальным общественным пространством для проведения выставок и семейного досуга.

Ранее мэр столицы рассказал о планах на постройку метро до 2030 года. В течение шести лет в Москве должно появиться более 40 новых станций. В текущем году также продолжится проектирование новой Бирюлёвской ветки, которая включит 10 станций.

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Полина Никифорова
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