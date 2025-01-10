Собянин рассказал о планах строительства метро до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках городской стратегии, ориентированной на 2030 год, в столице планируется открыть около 40 новых станций метро. В 2024 году уже были введены в эксплуатацию восемь из них, а остальные 32 будут построены в течение ближайших шести лет.

В своём блоге он отметил, что в 2024 году году на Сокольнической линии появилась новая станция — «Потапово», что сделало метро более доступным для 50 тысяч жителей ТиНАО. В сентябре было запущено движение на первом участке Троицкой линии, где открылись станций: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Перед Новым годом завершилось строительство еще трёх станций — «Корниловской», «Коммунарки» и «Новомосковской».

В 2025 году запланировано открытие дальнейшего участка Троицкой линии, соединяющего «ЗИЛ» и «Новаторскую», где станет доступно четыре новые станции: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская». К 2030 году эта линия будет дополнена ещё шестью станциями: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».