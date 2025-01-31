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31 января, 16:27

У россиянина, который отсудил ₽50 тысяч у начальницы за ночные звонки, забеременела жена

Пермяк решил простить начальницу, которая мешала ему заниматься сексом с женой

Житель Перми, который подал в суд на начальницу из-за ночных звонков, решил простить её. На такое решения пермяка повлияла долгожданная беременность жены третьим ребёнком. Теперь начальница может не выплачивать мужчине компенсацию в размере 50 тысяч рублей. О ситуации рассказал телеграм-канал «КП Пермь».

«Хотела сказать всем спасибо большое, кто переживал за ситуацию с моим мужем и начальницей. У нас вот, видите — радостное событие. В принципе, всё хорошо получилось. И начальницу простили, деньги решили не брать», — рассказала жена пермяка.

Напомним, что мужчина подал в суд на начальницу, так как та звонила ему ночью и мешала зачать ребёнка. Он обратился в суд с требованием взыскать с руководительницы сумму материнского капитала за третьего ребёнка — 775 тысяч рублей. Суд обязал начальницу выплатить 50 тысяч рублей.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Полина Никифорова
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