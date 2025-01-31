У россиянина, который отсудил ₽50 тысяч у начальницы за ночные звонки, забеременела жена

Житель Перми, который подал в суд на начальницу из-за ночных звонков, решил простить её. На такое решения пермяка повлияла долгожданная беременность жены третьим ребёнком. Теперь начальница может не выплачивать мужчине компенсацию в размере 50 тысяч рублей. О ситуации рассказал телеграм-канал «КП Пермь».

«Хотела сказать всем спасибо большое, кто переживал за ситуацию с моим мужем и начальницей. У нас вот, видите — радостное событие. В принципе, всё хорошо получилось. И начальницу простили, деньги решили не брать», — рассказала жена пермяка.