Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце 31 января

На Солнце зарегистрирована новая вспышка, относящаяся ко второму классу мощности, что стало уже второй вспышкой за 31 января. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«31 января в 17:06 по московскому времени была зафиксирована вспышка M6.7 в группе солнечных пятен 3978 (N15E42), продолжавшаяся 42 минуты», — приводят наблюдение учёных наши коллеги из ТАСС.

Ранее также была зафиксирована вспышка класса M1.0. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури при достижении Земли.

К слову, метеочувствительные россияне уже ощутили на себе последствия утренней солнечной вспышки. Если сегодня вы ощущаете головную боль, усталость, раздражительность, наблюдаете обострение хронических заболеваний, велика вероятность, что причина — геомагнитная обстановка.