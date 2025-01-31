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31 января, 16:11

Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце 31 января

ИПГ: На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка класса М

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

На Солнце зарегистрирована новая вспышка, относящаяся ко второму классу мощности, что стало уже второй вспышкой за 31 января. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«31 января в 17:06 по московскому времени была зафиксирована вспышка M6.7 в группе солнечных пятен 3978 (N15E42), продолжавшаяся 42 минуты», — приводят наблюдение учёных наши коллеги из ТАСС.

Ранее также была зафиксирована вспышка класса M1.0. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури при достижении Земли.

К слову, метеочувствительные россияне уже ощутили на себе последствия утренней солнечной вспышки. Если сегодня вы ощущаете головную боль, усталость, раздражительность, наблюдаете обострение хронических заболеваний, велика вероятность, что причина — геомагнитная обстановка.

Февраль начнётся с магнитных бурь из-за гигантской дыры на Солнце
Февраль начнётся с магнитных бурь из-за гигантской дыры на Солнце

Ранее Life.ru писал, что февраль начнётся с магнитных бурь из-за гигантской дыры на Солнце. По словам учёных NOAA, прогнозируются слабые геомагнитные колебания уровня G1. Последствия этого космического явления могут проявиться также в феврале.

Марина Фещенко
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