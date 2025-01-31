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31 января, 18:59

Неизвестные в масках угнали поезд в нью-йоркском метро и сняли поездку на видео

CBS News: Злоумышленники угнали поезд в метро в Нью-Йорке, их ищет полиция

В Нью-Йорке злоумышленники угнали поезд метро и сняли всё происходящее на видео. Теперь их разыскивает полиция. Различить лица на кадрах или с камер видеонаблюдения невозможно, это усложняет ситуацию, сообщает CBS News.

Неизвестные угнали поезд метро в Нью-Йорке и сняли это на видео. Видео © X / DennisREmmitt

По данным полиции Нью-Йорка, поезд был оставлен на запасном пути на станции 71st Avenue в Квинсе, который предназначен для хранения неиспользуемых поездов. Хотя транспортное средство находилось под охраной, сотрудники не следили за ним. Когда они вернулись, то заметили, что поезд был перемещён с места, где его оставили — злоумышленники вернули его на территорию, расположенную неподалёку от места угона.

Неизвестные угнали поезд метро в Нью-Йорке. Видео © X / Cyrus

Ранее в Красногорске сотрудникам ДПС пришлось пуститься в погоню за угнанным трактором. Происходящее попало на видео. На кадрах видно, как водитель трактора пытался оторваться от полицейских, свернув на тротуар. Перед этим техника снесла ограничительный столб.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alina Filatova

Полина Никифорова
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