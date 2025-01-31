Неизвестные в масках угнали поезд в нью-йоркском метро и сняли поездку на видео

В Нью-Йорке злоумышленники угнали поезд метро и сняли всё происходящее на видео. Теперь их разыскивает полиция. Различить лица на кадрах или с камер видеонаблюдения невозможно, это усложняет ситуацию, сообщает CBS News .

По данным полиции Нью-Йорка, поезд был оставлен на запасном пути на станции 71st Avenue в Квинсе, который предназначен для хранения неиспользуемых поездов. Хотя транспортное средство находилось под охраной, сотрудники не следили за ним. Когда они вернулись, то заметили, что поезд был перемещён с места, где его оставили — злоумышленники вернули его на территорию, расположенную неподалёку от места угона.