Хинштейн пообещал сделать «кадровые выводы» из-за ситуации в курском ПВР

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил пункт временного размещения (ПВР) «Олимпиец», где, по сообщениям СМИ, прекратили кормить беженцев. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Накануне получил тревожные сообщения от жителей пункта временного размещения в лагере «Олимпиец» в Курске, что с 31 января их перестают бесплатно кормить. <...> Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации», — написал Хинштейн.

Он пообещал выделить средства из резервного фонда региона и заверил, что как в «Олимпийце», так и в других ПВР будет обеспечено питание для людей.

«Соответствующие выводы из случившегося, в том числе и кадровые — сделаю», — резюмировал Хинштейн.