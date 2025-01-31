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Регион
31 января, 16:47

Хинштейн пообещал сделать «кадровые выводы» из-за ситуации в курском ПВР

Хинштейн приехал в ПВР «Олимпиец» в Курске. Обложка © Telegram / Hinshtein

Хинштейн приехал в ПВР «Олимпиец» в Курске. Обложка © Telegram / Hinshtein

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил пункт временного размещения (ПВР) «Олимпиец», где, по сообщениям СМИ, прекратили кормить беженцев. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Накануне получил тревожные сообщения от жителей пункта временного размещения в лагере «Олимпиец» в Курске, что с 31 января их перестают бесплатно кормить. <...> Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации», — написал Хинштейн.

Он пообещал выделить средства из резервного фонда региона и заверил, что как в «Олимпийце», так и в других ПВР будет обеспечено питание для людей.

«Соответствующие выводы из случившегося, в том числе и кадровые — сделаю», — резюмировал Хинштейн.

Ранее Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после зверств украинских боевиков в селе Русское Поречное. Такое решение он принял после того, как узнал новые подробности преступлений солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.

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Наталья Демьянова
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