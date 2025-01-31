Задержан подросток, кинувший коктейль Молотова в пороховой завод в Казани

В Казани задержали подростка, который пытался поджечь административное здание Порохового завода. Поджигателю всего 16 лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Задержанный ученик 10 класса частично признал вину. По его словам, на преступление он пошёл, чтобы доставить неприятности отцу, который недавно ушёл из семьи. В настоящее время подросток находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

«В настоящий момент в связи с возрастом обвиняемого все материалы уголовного дела переданы по подследственности в СУ СК РФ по Республике Татарстан», — говорится в сообщении МВД.