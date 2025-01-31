Завтра жители Москвы и Петербурга смогут увидеть северное сияние

Завтра, 1 февраля, жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть северное сияние. Это явление может произойти из-за незначительной магнитной бури, сообщил Сергей Богачёв, заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН.

«Для Москвы вероятность полярных сияний 1 февраля составляет около 3%. Для Санкт-Петербурга — около 10%», — сказал Богачёв в интервью aif.ru.

Учёные также отметил, что недавняя информация о магнитных бурях связана с корональными дырами, которые хорошо видны на космических снимках Солнца. Богачёв пояснил, что из-за них может увеличиться скорость солнечного ветра вблизи Земли с 350 км/с до примерно 700 км/с. Возникновение в таких условиях «небывалых по силе» магнитных бурь невозможно.