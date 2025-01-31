«Обиделся на них»: Известный российский телеведущий рассказал, почему отказался от Европы
Телеведущий Бочаров заявил, что из принципа отказался от поездок в Европу
Андрей Бочаров. Обложка © VK / Андрей Бочаров
Российский актёр и телеведущий Андрей Бочаров рассказал, почему перестал летать в Европу. По его словам, отношение европейцев к россиянам изменилось после начала специальной военной операции (СВО). Об этом Бочаров сообщил в интервью предпринимателю и блогеру Андрею Третьякову.
«И возможность есть (поехать в Европу. — Прим. Life.ru), например, через Стамбул, и там друзья ещё остались, но я на них обиделся. Ну нельзя так, как то, что они в соцсетях про нас пишут и верят пропаганде», — поделился актёр.
Телеведущий заявил, что из принципа перестал посещать Европу. Его покоробило то, что европейцы в начале СВО активно публиковали украинские фейки об Армии России.
Ранее жена Петросяна сообщила о нежелании ездить в Европу. В своём аккаунте в социальных сетях Татьяна объяснила, что приняла это решение из-за агрессивной политики европейских стран и их негативного отношения к россиянам.