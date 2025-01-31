Российский военный медик с позывным Санта сообщил, что регулярно находил у украинских боевиков стимуляторы. Вражеские солдаты хранят их в аптечках рядом с другими средствами первой помощи.

«Не раз видели в аптечках препараты, <...> явно стимуляторы и мощные обезболивающие», — сказал медик в интервью ТАСС.

Ранее российские военнослужащие при захвате опорного пункта ВСУ под Купянском взяли в плен украинских солдат с наркотиками. Они утверждали, что ни разу не участвовали в боях, а на фронт попали после встречи с ТЦК.