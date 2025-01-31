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31 января, 19:30

На допинге: Российский медик рассказал о необычной находке в аптечках ВСУ

Военный медик Санта: Боевики ВСУ держат в аптечках стимуляторы

Российский военный медик с позывным Санта сообщил, что регулярно находил у украинских боевиков стимуляторы. Вражеские солдаты хранят их в аптечках рядом с другими средствами первой помощи.

«Не раз видели в аптечках препараты, <...> явно стимуляторы и мощные обезболивающие», — сказал медик в интервью ТАСС.

Жуткие кадры из Горловки: ВСУ целенаправленно бьют кассетными боеприпасами по мирным
Жуткие кадры из Горловки: ВСУ целенаправленно бьют кассетными боеприпасами по мирным

Ранее российские военнослужащие при захвате опорного пункта ВСУ под Купянском взяли в плен украинских солдат с наркотиками. Они утверждали, что ни разу не участвовали в боях, а на фронт попали после встречи с ТЦК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Тимур Хингеев
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