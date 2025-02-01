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1 февраля, 07:50

Актёру из «Папиных дочек» после ампутации пальцев диагностировали серьёзное заболевание

SHOT: Актёру «Папиных дочек» Фролову диагностировали серьёзное поражения костей

Сергей Фролов. Обложка © Кino-teatr.ru

Сергей Фролов. Обложка © Кino-teatr.ru

Актёру сериала «Папины дочки» Сергею Фролову срочно понадобилась медицинская помощь. После ампутации пальцев ноги у него выявили серьёзные проблемы с костями, сообщает SHOT. В настоящее время артист испытывает трудности с передвижением.

По данным телеграм-канала, 50-летний Фролов вновь пожаловался на сильные боли в ноге. У него возникло серьёзное воспаление послеоперационной раны на правой стопе, что оказалось следствием старой травмы. В 2020 году у актёра образовался натоптыш из-за неудобной обуви, который загноился, что привело к нескольким операциям и ампутации почти всех пальцев на ноге.

Раны периодически воспаляются, и сейчас ситуация значительно ухудшилась. Врачи рекомендовали Фролову госпитализацию, однако он сообщил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, пока не намерен ложиться в больницу и продолжает выступать в спектаклях.

В «Папиных дочках» Фролов исполнял роль профессора психологии Зубчинского. Кроме того, он снялся в новом фильме «Мастер и Маргарита», а также в сериалах «Грозовые ворота», «Сёстры», «Кибердеревня» и других.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали художественного руководителя театра Моссовета Евгения Марчелли, у него гипертонический криз. Вместе с тем у режиссёра хроническая полиартропатия и воспалённые суставы.

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Наталья Демьянова
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