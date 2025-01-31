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31 января, 20:24

Мария Захарова навестила ветеранов спецоперации в Саранске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела встречу с участниками специальной военной операции в саранском филиале Фонда «Защитники Отечества». Дипломат пообщалась с ветеранами и ознакомилась с процессом их реабилитации.

Захаровой также показали видеоролик о восстановлении раненых бойцов и оказании им профессиональной помощи: как медицинской, так и психологической. Представители фонда добавили, что здесь оказывается поддержка не только ветеранам, оказавшимся в сложной социальной ситуации, но и членам их семей. Затем гостью усадили за стол и напоили чаем.

После чаепития Захарова посетила фотовыставку, посвящённую семьям участников спецоперации из Мордовии.

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Напомним, что Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Ветераны получают здесь не только медицинскую помощь, но и возможность переобучения и трудоустройства. В каждом субъекте РФ с июня этого года начали работу филиалы фонда, обеспечивая всесторонней поддержкой всех нуждающихся.

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Telegram / МИД России

Антон Голыбин
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