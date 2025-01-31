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31 января, 20:50

Львова-Белова сообщила о возвращении ещё шести российских семей из Сирии

31 января ещё шесть российских семей с детьми вернулись из Сирии. Об этом сообщила в своём Telegram уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Всего борт Минобороны РФ доставил домой 16 граждан РФ. В их числе восемь детей, самой младшей ещё нет и года. Львова-Белова отметила, что семьи отправятся в различные уголки России: Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.

«Одна семья — муж и жена с восьмилетним сыном — в декабре приехали в Сирию из Краснодара навестить родственников и не смогли вернуться из-за прекращения авиасообщения. Скоро они будут дома!» — написала она.

Уполномоченный поблагодарила Минобороны, МИД, российское посольство в Сирии и правоохранительные органы за помощь в организации возвращения. Она подчеркнула, что помощь нашим гражданам продолжит оказываться.

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12 января уполномоченный Львова-Белова также сообщила о возвращении на родину из Сирии российской семьи из четырёх человек. По словам чиновницы, работа по их вызволению началась сразу после поступления соответствующего обращения.

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Telegram / Мария Львова-Белова

Тимур Хингеев
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