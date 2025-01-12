Российская семья вернулась в РФ из Сирии при содействии Минобороны и МИД

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что при содействии Минобороны и Министерства иностранных дел РФ на родину удалось вернуть российскую семью из четырёх человек, которая находилась в Сирии. Об этом она написала в соцсетях.

«Папа, бабушка и две дочки десяти и пяти лет сегодня на борту Министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье», — говорится в сообщении детского омбудсмена.