Российская семья вернулась в РФ из Сирии при содействии Минобороны и МИД
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что при содействии Минобороны и Министерства иностранных дел РФ на родину удалось вернуть российскую семью из четырёх человек, которая находилась в Сирии. Об этом она написала в соцсетях.
«Папа, бабушка и две дочки десяти и пяти лет сегодня на борту Министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье», — говорится в сообщении детского омбудсмена.
По словам Львовой-Беловой, работа по их возвращению началась сразу после поступления соответствующего обращения. Теперь семья поедет в Петербург, где её ждут родственники.
Напомним, что ситуация в Сирийской Арабской Республике обострилась после того, как вооружённая сирийская оппозиция начала масштабное наступление и взяла Дамаск. Башар Асад был вынужден оставить свой пост и уехать из страны вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. При этом президент России Владимир Путин лично отдал распоряжение о приёме Асада и его близких. Тем временем Турция готовится начать в Сирии военную операцию против курдов. По информации газеты Hürriyet, Анкара и новые власти САР больше не станут вести переговоры с курдскими формированиями.