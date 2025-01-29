Новые власти Сирии объявили о роспуске парламента и силовых ведомств
В Сирии новые власти сообщили о расформировании парламента. Также администрация распустила все силовые структуры, приступив к созданию новых органов. Об этом пишет агентство Reuters.
Кроме этого сообщается, что Ахмед аш-Шараа, возглавляющий администрацию, назначен временным президентом республики.
Напомним, что новые власти начали реформы, уже упразднив конституцию от 2012 года, включая все её изменения. Кроме того, отменены законы, принятые в экстремальных условиях. Также новое сирийское правительство обратилось к России с просьбой выдать бывшего лидера САР Башара Асада, который попросил политическое убежище в РФ. Известно, что это обращение пока не получило официальный статус.
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