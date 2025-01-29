МИД подвёл итоги поездки спецпреда Путина в Сирию на переговоры с новыми властями

Российская и сирийская стороны в ходе визита делегации РФ во главе со спецпредом Владимира Путина в Дамаск подтвердили желание развивать сотрудничество, в основе которого будут заложены принципы дружбы. Об этом сказано в сообщении российского МИД.

«28 января в Дамаске с первым после смены власти в САР визитом находилась официальная российская межведомственная делегация во главе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым», — сказано в публикации.

Делегацию принимала новая сирийская администрация во главе с Ахмедом аш-Шараа. В её состав входили также члены временного правительства Сирии — министр иностранных дел Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа.

«На современном переломном этапе было подчёркнуто стремление и впредь выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения между Россией и Сирией», — констатировали в МИД.