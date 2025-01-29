МИД подвёл итоги поездки спецпреда Путина в Сирию на переговоры с новыми властями
МИД: Россия и Сирия выразили желание развивать сотрудничество на принципе дружбы
Российская и сирийская стороны в ходе визита делегации РФ во главе со спецпредом Владимира Путина в Дамаск подтвердили желание развивать сотрудничество, в основе которого будут заложены принципы дружбы. Об этом сказано в сообщении российского МИД.
«28 января в Дамаске с первым после смены власти в САР визитом находилась официальная российская межведомственная делегация во главе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым», — сказано в публикации.
Делегацию принимала новая сирийская администрация во главе с Ахмедом аш-Шараа. В её состав входили также члены временного правительства Сирии — министр иностранных дел Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа.
«На современном переломном этапе было подчёркнуто стремление и впредь выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения между Россией и Сирией», — констатировали в МИД.
Делегация Москвы подтвердила на переговорах свою позицию о поддержке единства, территориальной целостности и независимости САР, а также готовность помочь в восстановлении пережившей кризис страны. Стороны условились продолжать контакты, чтобы укреплялись связи и взаимопонимание между РФ и Дамаском, в том числе во внешнеполитических вопросах.
Напомним, что российская делегация впервые посетила Сирию и Дамаск в рамках официального визита после падения режима бывшего сирийского президента Башара Асада. Новый лидер страны Ахмед аш-Шараа изъявил желание продолжать развивать отношения с Москвой. Однако инвестиционный контракт на управление морским портом Тартус был расторгнут, а вдобавок новая администрация начала добиваться от РФ компенсации для «восстановления доверия».
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